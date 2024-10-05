Прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 307 Алекс Перейра – Халил Раунтри

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 307 Алекс Перейра – Халил Раунтри.

Ставка: победа Перейры в 3-м раунде за 6.70.

«Перейра победит досрочно. В третьем раунде. Это будет ТКО или КО. Всё в его стиле. Раунтри не выдержит психологического давления. И кроме ударки ничего Перейре противопоставить не сможет.

Странное решение UFC (организовать их бой). Ничего не хочу сказать плохого про Раунтри, но он не навяжет бразильцу другую тактику».

Напомним, что для Алекса Перейры защита титула чемпиона в полутяжёлом весе будет уже третьей. Его соперник малоизвестен, но одержал пять побед подряд. Четыре из них были добыты нокаутами. Поединок начнётся не ранее 7:25 мск.