Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Ставки Новости

Жозе Альдо — Марио Баутиста: прогноз на бой UFC 307

Жозе Альдо — Марио Баутиста: прогноз на бой UFC 307
Аудио-версия:
Комментарии

В ночь на 6 октября состоится номерной турнир UFC 307. Он интересен не только двумя чемпионскими поединками. Нельзя упускать из внимания битву ветерана Жозе Альдо с Марио Баутистой. Предлагаем познакомиться с нашим прогнозом на этот бой.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Жозе Альдо — Марио Баутиста
06 октября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Не началось
Марио Баутиста

Ставка: бой закончится единогласным решением за 1.70.

38-летний Жозе никак не успокоится и собирается продолжать радовать поклонников своими классными выступлениями. Его основное оружие — это ударная техника. Альдо умело комбинирует боксёрские навыки и сокрушительные удары ногами. Кроме того, Лицо со шрамом умело защищается от тейкдаунов, поэтому сможет нейтрализовать попытки соперника перевести поединок на канвас.

Турнир получится ярким:
Экспресс на UFC 307: нестареющий Жозе Альдо, возвращение Пеньи и хитрый Холланд
Экспресс на UFC 307: нестареющий Жозе Альдо, возвращение Пеньи и хитрый Холланд

Баутиста одержал шесть побед подряд в последних боях. Поэтому он подходит к поединку с ветераном с уверенностью в своих силах. Марио не останавливается на достигнутом и постоянно развивает свои навыки. В предстоящем бою он может рассчитывать на своё кардио. Тот факт, что он моложе, может дать превосходство в скорости, рефлексах и выносливости. Кстати, половину из шести последних побед Баутиста добыл приёмами.

Альдо пытается доказать, что ещё может конкурировать с бойцами, которые моложе его. Баутиста, в свою очередь, старается пробиться в элиту UFC. Марио задействует все свои навыки в грэпплинге, будет изматывать Жозе, но выиграть приёмом у него вряд ли получится. Взять хотя бы поединок ветерана с Мерабом Двалишвили, который закончился судейским решением. У грузина навыки борьбы явно прокачаны лучше, чем у Баутисты. Мы предлагаем поставить, что бой закончится единогласным решением, за 1.70. А в чью пользу — будет видно.

Прогноз на главный бой вечера UFC 307:
Алекс Перейра — Халил Раунтри. Мир UFC будет шокирован!
Алекс Перейра — Халил Раунтри. Мир UFC будет шокирован!
Комментарии
Новости. Ставки
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android