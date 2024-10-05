Жозе Альдо — Марио Баутиста: прогноз на бой UFC 307

В ночь на 6 октября состоится номерной турнир UFC 307. Он интересен не только двумя чемпионскими поединками. Нельзя упускать из внимания битву ветерана Жозе Альдо с Марио Баутистой. Предлагаем познакомиться с нашим прогнозом на этот бой.

Ставка: бой закончится единогласным решением за 1.70.

38-летний Жозе никак не успокоится и собирается продолжать радовать поклонников своими классными выступлениями. Его основное оружие — это ударная техника. Альдо умело комбинирует боксёрские навыки и сокрушительные удары ногами. Кроме того, Лицо со шрамом умело защищается от тейкдаунов, поэтому сможет нейтрализовать попытки соперника перевести поединок на канвас.

Баутиста одержал шесть побед подряд в последних боях. Поэтому он подходит к поединку с ветераном с уверенностью в своих силах. Марио не останавливается на достигнутом и постоянно развивает свои навыки. В предстоящем бою он может рассчитывать на своё кардио. Тот факт, что он моложе, может дать превосходство в скорости, рефлексах и выносливости. Кстати, половину из шести последних побед Баутиста добыл приёмами.

Альдо пытается доказать, что ещё может конкурировать с бойцами, которые моложе его. Баутиста, в свою очередь, старается пробиться в элиту UFC. Марио задействует все свои навыки в грэпплинге, будет изматывать Жозе, но выиграть приёмом у него вряд ли получится. Взять хотя бы поединок ветерана с Мерабом Двалишвили, который закончился судейским решением. У грузина навыки борьбы явно прокачаны лучше, чем у Баутисты. Мы предлагаем поставить, что бой закончится единогласным решением, за 1.70. А в чью пользу — будет видно.