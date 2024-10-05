Ракель Пеннингтон — Джулианна Пенья: прогноз на титульный бой UFC 307

В ночь на 6 октября состоится турнир UFC 307. В его соглавном событии Ракель Пеннингтон будет защищать чемпионский пояс от Джулианны Пеньи. Предлагаем вам ознакомиться с прогнозом на этот поединок.

Ставка: бой закончится досрочно за 2.57.

Ракель будет защищать свой титул от Пеньи. Пеннингтон в последнем поединке с Майрой Буэно Силвой завоевала свой пояс в легчайшем весе. А Пенья последний раз выходила в октагон летом 2022 года, утратив титул чемпионки. Наконец, она готова вернуться — и сразу получила шанс забрать то, что ей принадлежало.

Пеннингтон попытается затянуть поединок как можно дольше. С учётом того, как давно Пенья не дралась, есть смысл изматывать её на протяжении всех пяти раундов. Но даст ли это плоды? Ведь всё может закончиться гораздо быстрее. Именно на прессинг будет рассчитывать Джулианна. Мы помним её шикарный бокс и крепкий подбородок.

Главное — избегать мощных джебов Ракель. Ну и не стоит забывать, как Пенья умеет работать в партере. С учётом этого есть смысл поверить, что бой закончится досрочно. Иного выхода у Джулианны не будет. В противном случае Ракель может переиграть её благодаря лучшему кардио. Поставим, что поединок закончится досрочно, за 2.57.