Алекс Перейра — Халил Раунтри: прогноз на бой UFC 307

В главном бою вечера UFC 307 свою третью защиту титула проведёт Алекс Перейра. Его соперник – Халил Раунтри. Представляем вашему вниманию прогноз на титульный поединок.

Ставка: победа Раунтри за 5.15.

Бразильцу удавалось выстоять в поединках с опасными соперниками. Последние три победы подряд он одержал нокаутами — дважды над Иржи Прохазкой и Джамалом Хиллом. Каменная рука – просто мастер контратак. Чемпиону может быть достаточно всего одного точного удара, чтобы потушить свет.

Почти наверняка Халил с первых минут попытается создать неудобную ситуацию для Перейры, запутать его. Он лучше других знает, как можно застать соперника врасплох. Раунтри достаточно хотя бы немного ошеломить Перейру одной из своих взрывных комбинаций ударов, чтобы моментально перейти к добиванию. Если Алекс оступится хотя бы раз, он будет финиширован. Добивает Халил очень жестоко.

В этом поединке можно рискнуть и поставить на победу Раунтри с коэффициентом 5.15. Макс Холлоуэй недавно сказал, что Халил – это ходячее насилие. Так и есть. Никто не знает, что ещё способен продемонстрировать американец. У Перейры не было настолько безумного соперника с таким нокаутирующим ударом.