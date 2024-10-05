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Прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 307 Жозе Альдо — Марио Баутиста

Прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 307 Жозе Альдо — Марио Баутиста
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Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 307 Жозе Альдо — Марио Баутиста. Напомним, турнир состоится в ночь на 6 октября, а в его главном поединке сойдутся Алекс Перейра и Халил Раунтри.

UFC 2024. UFC 307, Солт-Лейк-Сити, США
Жозе Альдо — Марио Баутиста
06 октября 2024, воскресенье. 06:00 МСК
Жозе Альдо
Не началось
Марио Баутиста

Ставка: победа Марио Баутисты по очкам с коэффициентом 2.37.

«Баутиста последний раз дрался в январе, а Альдо — в мае. Странно, что после победной серии из шести встреч у Баутисты была такая пауза. Может, была травма.

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Марио за счёт возраста и мотивации заберёт своё. Он реально разнообразен в стойке и накручивает от раунда к раунду. Может и борьбу навязать. Неприятный товарищ для Альдо.

Жозе крепкий, а у Марио нокаутирующего удара я не видел. Ставлю на Баутиста решением судей», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Максим Ермаков.

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