Прогноз Ивана Штыркова на бой UFC 307 Жозе Альдо — Марио Баутиста

Известный российский боец смешанного стиля Иван Штырков сделал прогноз на бой UFC 307 Жозе Альдо — Марио Баутиста. Напомним, турнир состоится в ночь на 6 октября, а в его главном поединке сойдутся Алекс Перейра и Халил Раунтри.

Ставка: победа Марио Баутисты по очкам с коэффициентом 2.37.

«Баутиста последний раз дрался в январе, а Альдо — в мае. Странно, что после победной серии из шести встреч у Баутисты была такая пауза. Может, была травма.

Марио за счёт возраста и мотивации заберёт своё. Он реально разнообразен в стойке и накручивает от раунда к раунду. Может и борьбу навязать. Неприятный товарищ для Альдо.

Жозе крепкий, а у Марио нокаутирующего удара я не видел. Ставлю на Баутиста решением судей», — передаёт слова Штыркова корреспондент «Чемпионата» Максим Ермаков.