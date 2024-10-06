«Ницца» — «ПСЖ»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Ницца» — «ПСЖ».

Ставка: победа «ПСЖ» всухую за 3.20.

Такая «Ницца» выглядит безобидно. У неё совершенно не задалось начало сезона. Вполне вероятно, потребуется вмешательство руководства. Может дойти до смены тренера, потому как Франк Эз не справляется.

«ПСЖ» может устроить «Ницце» разгром. В чемпионате Франции он доминирует. Парижане возглавляют турнирную таблицу первенства, что уже давно привычно. Они потеряли очки только в игре с «Реймсом» (1:1) на выезде, хотя смотрелись намного предпочтительнее соперника.

Ситуация с основным вратарём у парижан особенно интригует. Итальянский голкипер допустил две результативные ошибки, которые привели к поражению во встрече 2-го тура общего этапа Лиги чемпионов с «Арсеналом» (0:2). На Доннарумму обрушился шквал критики. Даже Луис Энрике отметил, что Джанлуиджи показал уровень ниже требуемого. Правда, он также добавил, что все сыграли хуже.

Возможность проявить себя россиянину предоставилась из-за травмы Доннаруммы, класс и опыт выступления на высоком уровне которого никто не отменял. Задача Сафонова — воспользоваться нестабильностью конкурента и хорошо выступить в своих матчах.

Заключить пари на то, что «ПСЖ» победит «Ниццу» и не пропустит, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 3.20. Парижанам необходимо исправиться после поражения от «Арсенала». Луис Энрике наверняка проведёт работу над ошибками и хорошо настроит подопечных на игру.