«Айнтрахт» — «Бавария»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Айнтрахт» — «Бавария».

Ставка: тотал больше 3.5 гола за 1.92.

«Орлы» очень бодро стартовали в новом сезоне. В восьми официальных матчах франкфуртцы потерпели всего одно поражение – от дортмундской «Боруссии» (0:2). Случилось оно ещё в 1-м туре Бундеслиги. Причём сил «Айнтрахта» хватает как на внутреннюю арену, так и на Лигу Европы. В минувшей встрече он обыграл «Бешикташ» (3:1).

А вот «Бавария» подходит к предстоящему матчу в подавленном состоянии. После пяти побед подряд во всех официальных встречах мюнхенцы потеряли темп. Всё началось с ничьей в матче с «Байером» (1:1). «Красные» были гораздо интереснее и лучше в нападении, но реализация подкачала. В последней игре подопечные Венсана Компани уступили «Астон Вилле» (0:1) в Лиге чемпионов.

Вновь «Бавария» много атаковала, била по воротам, но не смогла реализовать ни одного момента. Сколько злости будет у Кейна и его одноклубников. Жаль, что, даже если «красных» прорвёт в нападении, это не гарантирует им победы. «Айнтрахт» классно играет в этом сезоне. Лучше поставим на тотал больше 3.5 мяча за 1.92.