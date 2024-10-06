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«Фиорентина» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»

«Фиорентина» — «Милан»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Фиорентина» — «Милан».

Ставка: «Милан» не проиграет + тотал больше 1.5 гола за 1.62.

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«Фиорентине» в прошлом матче Лиги конференций пришлось приложить немало усилий, чтобы обыграть ТНС (2:0). Глобальная разница в классе, колоссальное преимущество по всем линиям, но забить удалось лишь дважды. Да и то после 65-й минуты. Именно так «лилии» добыли свою первую победу в основное время в новом сезоне. В Серии А «фиолетовые» завершили вничью четыре из шести встреч.

В первенстве дела у «Милана» идут получше. «Дьяволы» занимают четвёртое место в таблице. Они выиграли три последние встречи. В том числе команда победила в миланском дерби с «Интером» (2:1). Пусть в Лиге чемпионов красно-чёрные дважды проиграли, но уровень соперников был высок.

Мы предлагаем поставить, что «Милан» не проиграет, а тотал будет больше 1.5 мяча, за 1.62. «Лилии» пока далеки от идеальной формы и страдают из-за слабой реализации, но уверенно цепляются за результат. «Дьяволы» немного сильнее, но на выезде после встречи с «Байером» будут явно не в лучших кондициях.

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