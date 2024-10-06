«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Реал Сосьедад» — «Атлетико» Мадрид.

Ставка: «Атлетико» победит за 2.50.

Для «Реала Сосьедад» этот сезон получается скомканным. Явно не на такую игру рассчитывал Иманол Альгуасиль. Прошло уже восемь туров в Примере, а бело-голубые добыли всего две победы. Они закономерно находятся на 15-й строчке в турнирной таблице. В последней встрече в Лиге Европы вообще проиграли «Андерлехту» (1:2).

«Атлетико» пока не на что жаловаться, как минимум в чемпионате Испании. «Матрасники» не проиграли ни одного из восьми матчей первенства. Даже встречу с «Реалом» завершили вничью – 1:1. Однако в последней игре в Лиге чемпионов уступили «Бенфике» (0:4). Это поражение стало первым в сезоне для команды.

Поэтому «Атлетико» будет мотивирован на предстоящий матч, а «Реал Сосьедад» просто в очень плохой форме. Вряд ли он способен навязать реальную борьбу «матрасникам» в таком состоянии. Есть проблемы как с реализацией, так и с обороной. Поставить на победу мадридцев можно за 2.50.