«Факел» — «Динамо» Махачкала: прогноз Константина Генича на матч РПЛ

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Факел» – «Динамо» Махачкала в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 0 или 1 гол в матче за 2.17.

«В Воронеже пройдёт важнейшая игра в плане распределения мест в турнирной таблице между «Факелом» и махачкалинским «Динамо». «Динамо» Махачкала забило всего четыре мяча, столько же забил и «Факел» за 10 проведённых матчей. У Махачкалы три своих игрока забили и один автогол Литвинова. «Факел» дома на искусственном поле у себя не забивает, и в последних матчах с «Рубином» и «Нижним Новгородом» были проблемы с атакой. Забили с пенальти в ворота «Рубина» сейчас в Кубке, до этого с пенальти — в ворота «Зенита». Вряд ли стоит ждать какой-то сверхъяркой атакующей игры. Да, как всегда, много бойцовских качеств будут проявлять, будет много единоборств, борьбы, фолов наверняка, потому что и махачкалинцы любят залезть под кожу, любят этот футбол контактный.

Здесь, скорее всего, футбола будет мало, а борьбы будет много. Если голы и будут, то, на мой взгляд, максимум один. Выбрал комбинированный вариант на эту встречу — «тотал мячей 0 или 1» за коэффициент 2.17. Вполне вижу 0:0 или 1:0 в ту или в другую сторону», — приводит слова Генича «РБ Спорт».