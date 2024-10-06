«Факел» — «Динамо» Махачкала: прогноз Егора Титова на игру РПЛ в Воронеже

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Факел» – «Динамо» Махачкала в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Факела» с форой (0) за 1.82.

«В тяжёлой ситуации «Факел», до сих пор в чемпионате только одна победа одержана – над «Оренбургом». Последнее место делят с «Ахматом». Но не так всё печально было в последних матчах команды, на мой взгляд. Две игры с «Рубином» провели неплохо по содержанию. В Кубке даже выиграть сумели. Но без голов побед не может быть, а с этим тяжело. Не хватает созидающих игроков, не хватает тех, кто может реализовать то немногое, что создаёт команда. Всё-таки, мне кажется, положительные эмоции от кубковой победы должны помочь. Болельщики всегда с «Факелом», помогают, как могут. И этот фактор должен в какой-то момент сыграть. Плюс уже более-менее освоились на искусственном поле.

Махачкала по содержанию нравится больше, но у неё в чемпионате тоже только четыре забитых мяча, и это за 10 туров. Катастрофа просто. Вроде играют активно, особенно не садятся, но впереди всё очень сумбурно. Тоже не хватает класса в завершении.

Отдам предпочтение «Факелу», поставлю на него с форой (0). Мне кажется, они как-то смогут свой мяч затолкать, возможно, со стандарта. Махачкала не будет прижиматься, излишне поверит в себя и пропустит. А там иди отыгрывайся. Ну, и мне кажется, «Динамо» будет сложно на искусственном поле, для них это непривычно. В этом сезоне ни одного матча на таком покрытии не провели», — приводит слова Титова «РБ Спорт».