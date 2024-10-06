«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Константина Генича на матч чемпионата России

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: 2-й тайм результативнее 1-го за 2.00.

«Локомотив» — одно из открытий первой трети чемпионата, очень яркий результативный футбол железнодорожники показывают, забили больше всех в чемпионате на данный момент. Но при этом «Локомотив» пропустил 14. И в этом туре «Локомотив» сыграет дома против самарских «Крыльев».

«Крылья» также 14 мячей пропустили, но в три раза меньше забили, чем «Локомотив». И, конечно, новости и слухи вокруг самарской команды, вокруг Игоря Витальевича Осинькина не дают сконцентрироваться и футболистам, и тренерскому штабу на конкретном матче, на подготовке команды к конкретной игре. Об этом говорил и сам Осинькин после ничейного матча с «Химками». И это отразилось на качестве игры самарцев. И в кубковом матче «Крылья» вели 3:0 после первого тайма с Махачкалой, но сыграли 3:3, тем не менее победили в серии пенальти. Но дыма без огня не бывает, как отметил главный тренер самарского клуба, поэтому все эти разговоры небеспочвенны. И, как поговаривают инсайдеры, это будет, скорее всего, последняя игра Игоря Осинькина на посту главного тренера «Крыльев».

«Крылья» знают сильные стороны «Локомотива», знают сильные стороны быстрых фланговых футболистов «Локомотива», поэтому точно самарцы не будут раскрываться с железнодорожниками. Они постараются сдерживать «Локомотив» максимально, но во втором тайме, когда силёнки уйдут, будет больше ошибок. Плюс у «Локомотива» хорошо работают замены.

Я думаю, что на этот матч вполне хорошо ложится вариант – «2-й тайм результативнее 1-го» за коэффициент «двойка». На этом варианте остановлюсь», — приводит слова Генича «РБ Спорт».