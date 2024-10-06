«Локомотив» — «Крылья Советов»: прогноз Егора Титова на встречу РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Локомотив» – «Крылья Советов» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Локомотива» с форой (-1.5) за 2.30.

«Думаю, уже для всех очевидно, что в Самаре готовится смена тренера. На пустом месте столько разговоров не возникает. Они возникли не на этой неделе, а сейчас уже говорят о конкретном сменщике Осинькина. В такой ситуации очень тяжело настраивать команду, все же всё понимают. Хотя, на мой взгляд, тренер здесь не главный виновник. У самарцев были явные проблемы с составом, долго никого не подписывали. Новички подъехали поздно, не все в форме. Плюс тот же Гарре всё никак до конца не вылечится. А некоторые позиции так и не укрепили. При этом спрашивают с главного тренера.

Не представляю, как в таком состоянии Самара будет пытаться остановить летящий «Локомотив». У команды Галактионова прёт, игра идёт, всех подряд практически обыгрывают. Ещё и ротацию успевают применять. Тяжело с железнодорожниками бороться, когда они поймали такой кураж. Думаю, в этом матче он точно не исчезнет. Возможно, это произойдёт ближе к концу осенней части.

А здесь ставлю на «Локомотив» с форой (-1.5)», — приводит слова Титова «РБ Спорт».