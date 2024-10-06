«Краснодар» — «Химки»: прогноз Константина Генича на игру чемпионата России 6 октября

Комментатор чемпионата России и еврокубков Константин Генич сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Химки» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и ТБ 2.5 за 2.04.

«Лидер чемпионата футбольный клуб «Краснодар» после катастрофы, которая была с ним в Грозном в кубковом матче (поражение 0:3), сыграет в чемпионате против «Химок».

Красноречивые слова Мурада Мусаева после того матча должны, наверное, большими буквами висеть в раздевалке команды: без работы, без вложений, без пота, без концентрации, конечно, «Краснодару» будет очень тяжело добиться чего-то серьёзного. Очень эмоциональная игра была с «Ростовом» в чемпионате — победа 2:0. Поехали потом в Москву, в гости к ЦСКА, играть на Кубок — проиграли 0:2, вообще без шансов. С «Зенитом» очень много эмоций было оставлено в матче, хороший результат – 2:0. Поехали в Грозный на Кубок — проиграли 0:3. Действительно, «Краснодар» — команда очень куражная, особенно дома, очень много эмоций она может растратить, и потом приходится собираться. После поражения от ЦСКА краснодарцы собрались и обыграли «Акрон» на выезде 5:2. Посмотрим, удастся ли собраться на «Химки».

Как играют «Химки» — всем прекрасно понятно и известно. Какой вариант выберет на эту игру Франк Артига, с Джикией или без, это большая загадка. Но, конечно, «Краснодар» сильнее. Если «Краснодар» сыграет в свою силу, то «Химкам» несдобровать.

Мой прогноз – «победа «Краснодара» через «верх», то есть победа и тотал больше 2.5 за коэффициент 2.04», — приводит слова Генича «РБ Спорт».