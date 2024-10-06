«Краснодар» — «Химки»: прогноз Егора Титова на игру 11-го тура РПЛ

Экс-капитан «Спартака» и сборной России по футболу Егор Титов сделал прогноз на матч «Краснодар» – «Химки» в 11-м туре РПЛ сезона-2024/2025.

Ставка: победа «Краснодара» и гол Сперцяна за 2.60.

«Не хватило «Краснодару» эмоций и концентрации на кубковый матч против «Ахмата». Но там можно было позволить себе проиграть. К матчу чемпионата уже все подойдут готовыми и физически, и эмоционально. Считаю, что неудача в Грозном только дополнительно разозлит, раззадорит краснодарцев. Им надо удерживать лидерство. И «Химки» точно не тот соперник, с которым допустимо терять очки на своём поле.

Важно, что лидеры «Краснодара» набрали форму. В начале сезона там Са чуть ли не лучшим был. А сейчас видно, что Кордоба уже готов приносить результат, несмотря на то что его уход сорвался. Сперцян долго втягивался, психовал, туров пять не был похож на себя. Но сейчас забивает, действует полезно. И первое место в таблице, мне кажется, только ещё сильнее мотивирует команду. В прошлом сезоне это было в новинку, сейчас уже опыт появился.

Я думаю, «Химки» не смогут остановить атаку южан. И, на мой взгляд, Сперцян забьёт. Он бьёт пенальти, а краснодарцы традиционно много их зарабатывают. Химчане же не очень аккуратно играют в штрафной. Поэтому ставлю на победу «Краснодара» вместе с голом Сперцяна», — приводит слова Титова «РБ Спорт».