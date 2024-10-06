«Краснодар» — «Химки»: ставка Дмитрия Градиленко на матч чемпионата России

Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Химки».

Ставка: сухая победа «Краснодара» за 2.08.

«Краснодар» и «Химки» сразятся в 11-м туре чемпионата России. Это противники разного калибра. «Быки» недавно обыграли «Зенит» и теперь возглавляют таблицу, пусть и большого отрыва от преследователей у них нет. Ну а «Химки» редко набирают много очков — в таблице они идут на 13-м месте.

В этом матче очевидно, что будет победа «Краснодара», который сейчас в большом порядке, в отличие от «Химок», у которых полный дисбаланс в игре. Но победа «быков» дома котируется очень маленькой цифрой.

Поэтому я бы здесь рискнул поставить на то, что «Химки» не забьют. То есть выбираю пари на сухую победу «Краснодара» — она оценивается в 2.08», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».