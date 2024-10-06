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«Динамо» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на дерби в 11-м туре РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: ставка Дмитрия Градиленко на дерби в 11-м туре РПЛ
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Советский и российский футболист, защитник, мастер спорта, российский футбольный агент, телекомментатор и функционер Дмитрий Градиленко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: 1:1 за 6.00.

«В 11-м туре состоится встреча «Динамо» и ЦСКА. Это братское дерби, игра между командами, которые находятся в таблице совсем близко друг к другу. Клубы показывают очень интересный футбол. Они явно в этом матче забьют, но, скорее всего, сыграют вничью.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Моё мнение складывается потому, что ЦСКА — команда, которая в чемпионате здорово играет в обороне. «Динамо», проповедуя атакующий стиль, всё-таки сумеет забить, но не как в последних матчах, по два мяча, а всего лишь один. Потому что в воротах у ЦСКА великий Игорь Акинфеев. Мне кажется, здесь просто будет ничья 1:1», — приводит слова Градиленко «ВсеПроСпорт».

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