«Динамо» — ЦСКА: ставка Александра Мостового на игру РПЛ 6 октября

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: 2:2 за 11.00.

«Центральный матч тура — московское дерби, «Динамо» против ЦСКА. Обе команды провели на неделе матчи в Кубке России, выпустили там смешанные составы и добились разных результатов. Тяжело в их паре точно предсказать победителя, думаю, они могут поделить очки.

«Динамо» в последних четырёх матчах играло только с двумя соперниками — махачкалинским «Динамо» и «Спартаком». И во всех встречах клуб выглядел не лучшим образом, где-то даже заслуживал поражения, как, например, на неделе в Кубке с красно-белыми (2:3), да и в первом матче в РПЛ тоже всё было плохо у подопечных Лички (2:2). Ну а с махачкалинцами, в принципе, всем в этом сезоне тяжело играть, особенно у них дома. Так что победа в прошлом туре бело-голубых — даже хороший результат (1:0).

В целом «Динамо» всё ещё неплохо выступает, Тюкавин продолжает оставаться одной из центральных фигур в коллективе. С 20 очками клуб идёт на четвёртом месте — он уже немного отстал от лидеров — на три и четыре очка.

Что же касается ЦСКА, то в последних матчах даже выступал чуть лучше, больше выигрывал, чем «Динамо». Хотя действительно сложных соперников у него недавно было два — «Краснодар» в Кубке (2:0) и «Рубин» в РПЛ, и то там ничья была (1:1). Также подопечные Николича выдали неплохой матч с «Зенитом», в котором всё равно проиграли — 0:1.

В таблице армейцы идут сразу за «Динамо», отставая от него на три очка. Так что в случае победы они только сравняются. Клуб на неделе подписал Пьянича. Да, большой игрок с опытом. Но пока непонятно, как он впишется в игру, начнёт ли сразу давать результат. Посмотрим, как сложится у него. Определённые перспективы у трансфера есть.

В целом я не жду тут доминирующую победу одной из команд. Из-за постоянных матчей в Кубке России соперники находятся не в оптимальном состоянии. Думаю, игра будет равной, по несколько мячей они забьют, но победитель выявлен не будет. По похожему сценарию проходит много игр у «Динамо» в последнее время.

Ставлю тут на счёт 2:2 с коэффициентом 11.00», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».