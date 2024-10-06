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«Динамо» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч 11-го тура РПЛ

«Динамо» — ЦСКА: прогноз Константина Генича на центральный матч 11-го тура РПЛ
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Комментатор Константин Генич дал прогноз на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: ЦСКА не проиграет и тотал больше 1.5 за 1.95.

«Очередное московское дерби и настоящее испытание для «Динамо», потому что динамовцы во всех дерби этого сезона играли против команд, которые любят использовать пространство, и сами это пространство сопернику дают – это был и «Локомотив», и «Спартак» неоднократно.

МИР Российская Премьер-лига . 11-й тур
06 октября 2024, воскресенье. 19:00 МСК
Динамо М
Москва
Не начался
ЦСКА
Москва
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Кто победит в основное время?
П1
X
П2

На неделе со «Спартаком» сыграли очень драматичный и эмоциональный матч, но опять «Динамо» без баланса, особенно в первом тайме, хотя моментов у «Динамо» было даже больше, чем у «Спартака». Но вот во втором не повезло, пропустили два мяча и проиграли 2:3. Личка по-прежнему в поиске оптимальных сочетаний, в первую очередь в обороне, в атаке он уже, пожалуй, определился. В общем, состав у «Динамо» неплохой и здорово подобранный, но есть проблемы с наполнением в обороне.

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У ЦСКА более-менее всё понятно, сейчас команда очень хорошо готова, хорошо выглядит физически, очень вынослива. ЦСКА очень хорошо выглядел с «Ахматом», три забил, на неделе также выиграл в Кубке в Нижнем Новгороде с дебютом Миралема Пьянича. На мой взгляд, ЦСКА на данном отрезке сезона выглядит убедительнее, чем «Динамо». Даже несмотря на то что матч гостевой для ЦСКА и что в прошлом сезоне ЦСКА дважды проигрывал «Динамо». Но я думаю, что ЦСКА имеет неплохие ресурсы не проиграть.

Остановлюсь на варианте – ЦСКА не проиграет и тотал больше 1.5 в матче за 1.95», — приводит слова Генича «РБ Спорт».

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