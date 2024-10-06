«Динамо» — ЦСКА: ставка Игоря Семшова на матч РПЛ в Москве

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч РПЛ «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа «Динамо» в один мяч за 3.50.

«В очередном столичном дерби нас ждёт интереснейший матч друзей-соперников – «Динамо» и ЦСКА.

Бело-голубые в среду опять проиграли «Спартаку» (2:3) в Кубке России и потеряли шансы на стратегически важное первое место в группе. А ЦСКА одолел на выезде «Пари НН» (2:0), в этой игре за армейцев дебютировал Миралем Пьянич. И борьба за первое место в их квартете ещё продолжается.

В общем, команды по-разному сыграли на этой неделе, а теперь им предстоит важнейший матч в рамках чемпионата. Очки терять нельзя, ведь конкуренты осечек почти не допускают. И если бело-голубые и красно-синие собираются бороться за самые высокие места, им непременно надо выигрывать грядущее дерби.

В прошлом сезоне «Динамо» дважды обыграло ЦСКА – 3:2 (в гостях) и 2:1 (дома). Вообще, динамовцы в последнее время стали для армейцев очень неудобным оппонентом. И постараются это ещё раз доказать в Петровском парке. По игре они чуть стабильнее именно в таких вот матчах. А ЦСКА в противостояниях с условными грандами пока явно не блещет. Вспомните хотя бы домашние поражения в этом чемпионате от «Зенита» и «Локомотива».

«Динамо» выиграет с разницей в один мяч», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».