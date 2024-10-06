«Динамо» — ЦСКА: ставка Романа Павлюченко на встречу чемпионата России

Бывший форвард «Спартака» и «Тоттенхэма» Роман Павлюченко дал прогноз на матч Российской Премьер-Лиги «Динамо» — ЦСКА.

Ставка: победа ЦСКА за 2.70.

«Московское дерби состоится в 11-м туре чемпионата России — «Динамо» сыграет с ЦСКА. У команды Лички идёт непростой период сейчас, армейцы же находятся на подъёме. Думаю, виктория тут всё-таки достанется гостям.

ЦСКА часто начал выигрывать — шесть раз в восьми последних матчах во всех турнирах. Дважды клуб потерял очки — с «Зенитом» (0:1) и «Рубином» (1:1), оба раза мог и победу вырвать. В других матчах команда Николича и добывала виктории, в том числе обыграла «Краснодар» (2:0), правда, не в РПЛ, а в Кубке России.

Сейчас у ЦСКА ещё и произошел важный трансфер — пришёл Пьянич. Может быть, с игровой точки зрения это пока не такой важный переход. Но вот в эмоциональном плане он нужен был армейцам. Сейчас они ещё больше почувствуют уверенность в себе. Да и общий уровень коллектива поднимется — всё-таки это футболист с опытом выступлений в сильнейших европейских командах.

У «Динамо», если смотреть на результаты, тоже всё идёт не так плохо — только одно поражение в семи матчах. С другой стороны, последние игры тяжёлыми были для клуба, очки он набирал с трудом. В четырёх противостояниях у команды Лички чередовались встречи со «Спартаком» и махачкалинским «Динамо». И ни разу за эти матчи бело-голубые не показали доминирующего футбола. Красно-белых они так и вовсе ни разу не обыграли — 2:2 и 2:3.

В целом уровень «Динамо» всё равно высокий, конечно. Клуб идёт выше ЦСКА в таблице РПЛ, опережая его на три балла — четвёртая строчка. Но, как по мне, армейцы сейчас в игровом плане сильнее. У меня просто больше уверенности в том, что они смогут победить в этом противостоянии.

Так что я тут поставлю на победу ЦСКА с коэффициентом 2.70», — приводит слова Павлюченко «ВсеПроСпорт».