«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: ставка Игоря Семшова на матч Примеры

Бывший полузащитник «Торпедо», ЦСКА, «Динамо», «Зенита» и сборной России Игорь Семшов предложил ставку на матч Ла Лиги «Реал Сосьедад» — «Атлетико».

Ставка: ничья за 3.10.

«Реал Сосьедад» прямо сейчас занимает нишу середняка турнирной таблицы испанского чемпионата – 14-е место. В прошлом туре команда Иманола Альгуасиля переиграла дома «Валенсию» — 3:0. Исландец Орри Оускарссон сделал дубль, ещё мяч добавил японец Такефусо Кубо. Среди травмированных «Сосьедада» по-прежнему Амари Траоре.

Ну а «Атлетико» после спасённой ничьей в домашнем поединке с «Реалом» мадридским (1:1, Анхель Коррреа забил мяч на 90+5-й минуте), затем был разгромлен в Лиссабоне «Бенфикой» — 0:4. Очевидно, что подопечные Диего Симеоне находятся после этого не в лучшем состоянии. Это ещё мягко говоря. К тому же у «матрасников» травмированы Сесар Аспиликуэта, Пабло Барриос и Робен Ле Норман. А в матче с «Реалом» прямую красную получил Маркос Льоренте. В общем, мадридцам будет совсем непросто. Но и приходить в себя после разгрома в Лиге чемпионов тоже надо.

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Хозяева дадут гостям бой, но выиграть у кого-то вряд ли получится. «Реал Сосьедад» и «Атлетико» сыграют вничью», — приводит слова Семшова «ВсеПроСпорт».

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