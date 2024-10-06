«Алавес» — «Барселона»: ставка Александра Мостового на игру чемпионата Испании

Легендарный форвард «Спартака», испанской «Сельты» и сборной России Александр Мостовой предложил ставку на матч испанской Примеры «Алавес» — «Барселона».

Ставка: победа «Барселоны» 2:1 за 7.40.

«Алавес» на своём поле примет «Барселону» в очередном туре Ла Лиги. По всем параметрам каталонцы должны тут без особого сопротивления набирать три очка. Но, с другой стороны, довольно противоречивые результаты выдаёт команда Флика. Не уверен, что тут разгромную победу она получит.

До недавнего времени казалось, что «Барселона» нащупала свой стиль — она шла на серии побед, начала часто громить соперников. В составе выделяются и молодые таланты, Ямаль, Ольмо, и ветераны — Левандовски. Но сперва случилось поражение от «Монако» в ЛЧ. Да, там рано удалили игрока у «Барсы», так что казалось, это исключение. Но вот в прошлом туре уже явно стали прослеживаться проблемы.

Команда Флика играла с «Осасуной», крепким, но не топовым клубом Ла Лиги. И ему каталонцы разгромно уступили — 2:4. Само собой, главное, что повлияло на такой результат — смешанный стартовый состав. Сине-гранатовые уже готовились ко 2-му туру ЛЧ. Плюс ранее тер Штеген получил тяжёлую травму и вылетел надолго, что также напомнило тренерскому штабу о том, что футболистам нужно давать отдыхать. Но всё равно безальтернативно проиграла «Барса», во втором тайме вышли на поле больше основных футболистов, но и их действий не хватило. После этого на неделе команда разгромила «Янг Бойз» в ЛЧ — 5:0, уже в более сильном составе.

«Алавес», само собой, на еврокубки не «отвлекается». Но его уровень намного ниже, чем у соперника по этой встрече, так что на сильно высокие позиции он и не рассчитывает. Впрочем, уже несколько побед «славные» добыли, обыграли «Реал Сосьедад» (2:1), «Севилью» (2:1), не проиграли «Бетису» (0:0). Хотя были у подопечных Пласа и обидные поражения от равных соперников — 1:2 с «Сельтой», 0:2 с «Хетафе».

В таблице «Алавес» занимает 11-е место в середине. Думаю, это его устраивает, главное — не опускаться в зону вылета. Так что и сейчас против «Барселоны» сильно клуб рисковать не будет. Каталонцы же и так дали возможность «Реалу» чуть сократить разрыв в турнире. Второй раз потерпеть неудачу они себе не могут позволить. Хотя и на разгромную победу «Барсы», учитывая её игровые проблемы и график матчей, я бы не стал ставить», — приводит слова Мостового «ВсеПроСпорт».