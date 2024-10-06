«Фиорентина» — «Милан»: ставка Эльвина Керимова на матч Серии А

Комментатор Эльвин Керимов дал прогноз на матч Серии А «Фиорентина» — «Милан».

Ставка: обе забьют и ТБ 2.5 за 1.85.

«Фиорентина» сыграет против «Милана» в очередном туре Серии А. «Фиалки» с Раффаэле Палладино пока строятся, очень часто играют вничью, проводят тяжёлые матчи. Понятно было, что после ухода Итальяно с поста тренера многое изменится. При этом очень хороший состав у команды, игроки атаки очень сильные. «Фиорентина» в состоянии создавать моменты, причём в разных режимах.

Да, в прошлом туре сыграли флорентийцы вничью с «Эмполи» (0:0). Но сейчас на неделе они одержали победу над валлийским клубом «Нью-Сейнтс» (2:0). В среднем в чемпионате больше гола за игру забивает клуб, больше гола пропускает, в общем, результативные матчи проводит, старается играть от себя интересно, в позиционном нападении. Но, повторюсь, пока всё очень сыро, тяжело складывается игра в команде.

«Милан» тоже проводил матчи в еврокубках. На неделе он проиграл «Байеру» (0:1). Последние полчаса «Милан» выдал неплохие, после того, как пропустил, даже мог забить, момент был классный у Мораты. Но «Байер» — очень сильный соперник, миланцам было тяжело. При этом даже с таким соперником у «Милана» были в концовке шансы, хотя проиграли, пожалуй, по делу.

До ЛЧ на выходных команда Фонсеки одержала убедительную победу над «Лечче», ещё раньше победили в дерби. Так что при всей критике, если посмотреть на таблицу, команда идёт на третьем месте сейчас. «Милан», я думаю, имеет неплохие перспективы, несмотря ни на что. Состав, конечно, тоже очень сильный, линия атаки, Пулишич в феноменальной форме, один из лучших игроков чемпионата Италии, и Мората хорош, Леау, есть подключение в штрафную.

В общем, я, честно говоря, во Флоренции жду результативного матча. У обеих команд есть проблемы в обороне, у «Милана» есть трудности там тоже существенные. Он допускает моменты и пропускает регулярно. Плюс это выезд во Флоренцию, он всегда бывает непростым. Я здесь в исход лезть не буду. Просто возьму ставку на результативный матч. Возьму комбинированную ставку тут — обе забьют и тотал голов больше 2.5 с коэффициентом 1.85. Я думаю, что в этом матче голов можно ждать», — приводит слова Керимова «ВсеПроСпорт».