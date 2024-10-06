Фрибет до 100 000 рублей от БЕТСИТИ к матчу РПЛ «Динамо» — ЦСКА

6 октября завершится программа 11-го тура чемпионата России по футболу. В центральном матче игрового дня «Динамо» примет ЦСКА. Стартовый свисток прозвучит в 19:00. Пока соперники определяют сильнейшую команду Москвы, ты можешь получить фрибет до 100 000 рублей от букмекера БЕТСИТИ. Условия максимально просты:

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«Динамо» отлично выглядит в текущем сезоне РПЛ на своём поле. Бело-голубые всего однажды за пять домашних встреч потеряли очки. В прошлом туре коллектив Марцела Лички добился победы над махачкалинским «Динамо». Наставник принял решение перейти на игру в пять защитников, так как в концовке матча соперник пошёл вперёд большими силами. Чешский специалист похвалил футболистов за самоотдачу.

ЦСКА провернул громкий трансфер. Команду пополнил полузащитник Миралем Пьянич. 34-летний футболист известен по выступлениям за «Рому», «Ювентус» и «Барселону». Возможно, он появится на поле в грядущей игре. Армейцы уже поделились в соцсетях фото новичка с командной тренировки. В прошлом туре коллектив Марко Николича без проблем расправился с «Ахматом», забив три безответных мяча.

Статистика последних личных встреч за хозяевам поля. «Динамо» победило в трёх подряд очных матчах. Армейцы не могут переиграть бело-голубых в официальных встречах с апреля 2022 года.

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