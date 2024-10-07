«Торпедо» — «Куньлунь»: эксперты оценили шансы команд

7 октября в Нижнем Новгороде состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 1510 рублей.

Шансы «драконов» эксперты оценили в 5.30. Заключить пари на ничью по итогам трёх периодов предлагают за 4.90.

Букмекеры считают, что матч «Торпедо» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15.

Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.90.

Итоговая победа «Торпедо» идёт за 1.25, итоговый успех «Куньлуня» — за 4.10.