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«Торпедо» — «Куньлунь»: прогноз «Чемпионата»

«Торпедо» — «Куньлунь»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь».

Ставка: «Торпедо» победит + тотал больше 5.5 гола за 2.23.

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После четырёх досадных поражений подряд во встречах с сильными соперниками нижегородцы получили возможность отдышаться. Календарь стал проще, дела пошли на поправку. Команда поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы Западной конференции, одержав четыре победы кряду.

Подопечные Игоря Ларионова уверенно обыграли как раз «Куньлунь» (4:2), «Адмирал» (4:2), «Амур» (7:2) и «Барыс» (10:1). Автозаводцы стали восьмой командой, забросившей в одном матче КХЛ не менее 10 шайб, и второй — с 10 разными авторами шайб в одной встрече.

После поражения в последней очной встрече «драконы» победили СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2), но крупно проиграли «Витязю» (2:7). Клуб расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции.

Ходили слухи, что Михаил Кравец может быть отправлен в отставку из-за неудовлетворительных результатов, но победы во встречах со СКА и с «Салаватом Юлаевым» отсрочили разговоры об увольнении.

Работы у Кравца, на самом деле, полно. Основная проблема — некачественная игра «Куньлуня» в обороне. В 12 встречах в ворота команды забросили целых 47 шайб. Это является худшим показателем в лиге. Даже у пропустившего 10 шайб во встрече с нижегородцами «Барыса» меньше.

Заключить пари на победу «Торпедо» и тотал больше 5.5 шайбы можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.23. Четыре из шести последних очных встреч закончились именно так. В двух других нижегородцы тоже выиграли, но на двоих команды забросили пять шайб.

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