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«Локомотив» — СКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

«Локомотив» — СКА: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ
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7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть со СКА на «Арене-2000-Локомотив» в Ярославле. Начало – в 19:30 мск.

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Букмекерские конторы отдают предпочтение ярославцам. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.35. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2350 рублей.

Шансы петербуржцев оценили в 2.70. Вероятность ничьей по итогам трёх периодов идёт с коэффициентом 4.15.

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Победа «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов идёт за 1.80, на итоговый успех СКА дают 2.05.

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