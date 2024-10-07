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«Локомотив» — СКА: прогноз «Чемпионата»

«Локомотив» — СКА: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» — СКА.

Ставка: итоговая победа «Локомотива» за 1.80.

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Подопечные Игоря Никитина проиграли всего два матча в этом сезоне. Уступили «Нефтехимику» (0:1) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Последние пять встреч «Локомотив» выиграл.

Сильными сторонами команды Игоря Никитина остаются системность и надёжная оборона. Всего 16 шайб пропустили железнодорожники в 12 матчах. Это лучший показатель в общей таблице КХЛ. Даниил Исаев — большой молодец. На его счету уже три «сухаря», а также вратарь побил клубный рекорд по количеству игр «на ноль».

К армейцам на Неве можно относиться по-разному в этом сезоне. Есть за что поругать и похвалить. Старт регулярки выдался непростым для СКА, но со временем игра наладилась. Петербуржцы одержали шесть побед в последних восьми матчах. Но эти поражения пришлись на минувшие три встречи. Это пугает.

Сначала подопечные Романа Ротенберга проиграли «Куньлуню» (4:5), затем победили минское «Динамо» (3:0), а в последней встрече вновь уступили — «Северстали» (3:4). Игра была кость в кость, но во многих моментах череповецкий клуб выручал Константин Шостак.

Ярославцы — совсем другая команда. «Северсталь» не славится надёжной игрой в обороне, а у железнодорожников на качественной защите строится результат. Хорошей ставкой на этот матч будет победа «Локомотива» с учётом ОТ и буллитов за 1.80. Железнодорожники будут выступать дома, они подходят ко встрече с серией из пяти побед, лучше организованы, собранны и надёжны. СКА выдаёт шикарные отрезки, но конкретно последние три матча получились слабыми.

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