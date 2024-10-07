«Автомобилист» — «Барыс»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Автомобилист» — «Барыс».

Ставка: ИТБ 1.5 гола «Барыса» за 1.75.

Команда Николая Заварухина подходит к предстоящей игре с серией из трёх поражений. Есть большие проблемы в атаке. И это факт. «Автомобилист» проиграл «Ак Барсу» (2:6), «Локомотиву» (0:1 ОТ) и «Сибири» (0:4). Две встречи кряду екатеринбуржцы не могут забить.

У «Барыса» серия из поражений насчитывает четыре матча. В двух из них казахстанский клуб тоже не смог забить даже гола. Два других проиграл «Спартаку» (2:4) и «Торпедо» (1:10). Интересно, что поражение с таким унизительным счётом не взбодрило «снежных барсов».

В первую очередь обеим командам нужны голы. Они попытаются порадовать болельщиков результативностью. Преимущество на стороне «Авто» за счёт домашних трибун, но у «Барыса» шансы точно будут, учитывая плохую игровую форму екатеринбуржцев. Мы поставим на индивидуальный тотал «снежных барсов» больше 1.5 шайбы за 1.75.