«Лада» — «Адмирал»: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Лада» — «Адмирал».

Ставка: итоговая победа «Лады» за 1.65.

«Лада» проиграла шесть из восьми последних матчей. Положение у тольяттинского клуба не лучшее. Однако с огромным трудом в минувшей встрече он всё-таки обыграл «Адмирал» — по буллитам. Хотя основное время закончилось нулевой ничьей. Скучно.

Для «моряков» это поражение стало четвёртым подряд. До него клуб из Владивостока уступил «Торпедо» (2:4), минскому «Динамо» (2:7) и «Сочи» (0:5). Уже после поражения от «леопардов» необходимо было бить тревогу. Проиграть команде с последнего места таблицы Западной конференций – худшее, что можно сделать.

Вообще, у «Адмирала» в этом сезоне была только одна победа на выезде — ещё на самом старте регулярного чемпионата. Предстоящая встреча наверняка получится такой же вязкой и тяжёлой, как и предыдущая, но у «Лады» шансов выиграть будет больше. На победу тольяттинцев с учётом ОТ и буллитов можно поставить за 1.65.