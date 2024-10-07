«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: «Ак Барс» победит за 1.70.

Казанцы в последней встрече проиграли «Амуру» (1:2), прервав свою семиматчевую победную серию. Играть с «тиграми» — всегда сложная задача. Тем более это была вторая игра с хабаровчанами подряд. У «барсов» отлично функционирует как защита, так и нападение.

К игре «Сибири» в этом сезоне если и есть претензии, то их немного. У «снеговиков» даже была шестиматчевая победная серия, которая была прервана поражением от «Автомобилиста» (2:4). Потом новосибирцы проиграли ещё одну встречу – «Авангарду» (2:3). Но в последнем матче реабилитировались и обыграли екатеринбуржцев со счётом 4:0.

На выезде «Сибирь» нестабильна. Она одержала всего две победы в шести гостевых матчах. А для «Ак Барса» на домашнем стадионе поражение от «Амура» в прошлой встрече стало первым в регулярке. Поэтому вывод напрашивается сам собой – победа казанцев за 1.70.