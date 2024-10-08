«Металлург» — «Динамо»: букмекеры назвали фаворита матча КХЛ

8 октября в Магнитогорске состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Металлург» — «Динамо» Москва. Начало игры — в 17:00 мск.

Букмекеры в своих прогнозах отдают предпочтение хозяевам: поставить на победу магнитогорцев в основное время можно с коэффициентом 2.20. В случае успеха выплата с 1000 рублей составит 2220 рублей.

Шансы москвичей эксперты оценили в 2.80. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч «Металлург» — «Динамо» Москва будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.41, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.80.

Заключить пари на то, что для определения победителя встречи потребуются послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 8.20.