«Металлург» — «Динамо»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на матч «Металлург» — «Динамо».

Ставка: «Металлург» победит за 2.20.

После неудачного старта сезона «Металлург» начал приходить в себя и исправляться. В последних шести матчах команда из Магнитогорска досадно уступила «Спартаку» (3:4) и «Ак Барсу» (3:4), победила «Салават Юлаев» (5:3), «Ладу» (2:1), ЦСКА (7:0) и «Спартак» (5:2). Клуб улучшил своё положение в турнирной таблице, но до идеала ещё далеко.

В последнее время очень радует Разина и болельщиков Никита Михайлис. В матче с ЦСКА он забросил две шайбы и отдал три результативные передачи, в игре со «Спартаком» оформил дубль.

Обладатель Кубка Континента никак не может обрести стабильность. «Динамо» выиграло четыре из шести последних матчей, но обыграло «Амур» (2:1), «Барыс» (3:2), «Нефтехимик» (5:4 Б) и «Витязь» (3:0). Уступило испытывающему проблемы ЦСКА (3:4 Б) и «Трактору» (1:4).

Пока что у бело-голубых получается набирать очки только во встречах с командами из нижней части сводной таблицы и середняками. И то не всегда. В начале сезона подопечные Алексея Кудашова потеряли много очков в матчах с аутсайдерами.

Легионеры «Динамо» в принципе пока что проваливают сезон. Полевые не только не радуют результативностью, но и часто нарушают правила, вынуждая команду играть в меньшинстве. Усугубляет всё наплыв травм. После встречи с «Трактором» Кудашов заявил, что в подспорье у него осталось 11 форвардов.

Бело-голубые абсолютно некачественно обороняются, невнятно смотрятся в атаке и проигрывают даже андердогам. Заключить пари на то, что «Металлург» обыграет «Динамо» в основное время, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.20.