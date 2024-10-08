ЦСКА — «Салават Юлаев»: эксперты оценили шансы команд

8 октября в Москве состоится матч регулярного чемпионата КХЛ ЦСКА — «Салават Юлаев». Начало игры — в 19:30 мск.

Букмекеры уже дали прогноз, они считают фаворитами хозяев: поставить на победу москвичей в основное время можно с коэффициентом 2.00. Потенциальный выигрыш с 1000 рублей составляет 2000 рублей.

Шансы уфимцев эксперты оценили в 3.20. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.10.

Букмекеры считают, что матч ЦСКА — «Салават Юлаев» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.52, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.45. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 7.90.

Итоговая победа ЦСКА оценена в 1.60, успех «СЮ» с учётом ОТ и буллитов идёт за 2.40.