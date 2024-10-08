ЦСКА — «Салават Юлаев»: прогноз на матч

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов подготовил прогноз на матч ЦСКА — «Салават Юлаев».

Ставка: итоговая победа «Салавата Юлаева» за 2.38.

Армейцы проиграли «Металлургу» (0:7) и «Трактору» (0:4). Они впервые за девять лет не сумели забросить ни одной шайбы в двух встречах подряд в КХЛ, при этом пропустили 11 в свои ворота. После встречи с «Трактором» тренер заявил, что игра шла на равных. Он считает, что дело в психологии клуба и не хватает чуть-чуть.

Москвичи выиграли только 6 из 13 матчей. За этот период времени они пропустили 39 шайб, больше только у «Куньлуня» и «Барыса». Оборона армейцев трещит по швам. Они совершают много простых ошибок и нередко нарушают правила. Частая игра в неравных составах до кучи приводит к накоплению усталости и ухудшению настроя.

У «Салавата Юлаева» таких серьёзных проблем нет. У него отнюдь не лучшая комплектация состава, но это тренерская команда, и этим она наиболее опасна. Уфимцы проиграли только три из девяти матчей в новом сезоне КХЛ. Последняя встреча с «Куньлунем» (2:5), правда, дала клубу пищу для размышлений. Виктор Козлов в послематчевом интервью заявил, что так безобразно «Салават Юлаев» играть не должен. Началась работа над ошибками.

Даже по неудачно сложившейся встрече с «Куньлунем» Козловым были сделано несколько позитивных выводов. Тренер высоко оценил игру Денниса Яна, для которого матч стал дебютным за «Салават Юлаев». Форвард не отметился результативными действиями, но оставил после себя приятное впечатление.

Встреча с «драконами» оказалась 15-й подряд с набранными очками для Джоша Ливо. Форвард стал восьмым игроком в истории КХЛ с результативной серией в минимум 15 матчей. Заключить пари на то, что уфимцы одержат победу в грядущем матче с учётом ОТ и буллитов, можно с коэффициентом 2.38.

Москвичам нельзя уступать. Они сыграют в специальной форме, посвящённой 80-летию бывшего легендарного капитана клуба — Бориса Михайлова. Армейцы должны выступить с предельной самоотдачей, но есть сомнения, что это поможет им победить.