«Локомотив» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.90.

«Команды уже играли в этом сезоне, не сказать, что встреча получилась какая-то яркая – всего две заброшенные шайбы и победа «Локомотива» 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Что будет на этот раз? Мне кажется, что будет гораздо более результативный хоккей. СКА уже набрал очень хорошую форму, но в обороне действует не всегда надёжно.

«Локомотив» тоже в хорошей форме, свои шайбы команда забрасывает. Думаю, можно просто взять тотал больше 4.5. Жду результативный хоккей», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».