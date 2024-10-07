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«Локомотив» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ

«Локомотив» — СКА: прогноз Романа Габдрафикова на матч КХЛ
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Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТБ 4.5 за 1.90.

«Команды уже играли в этом сезоне, не сказать, что встреча получилась какая-то яркая – всего две заброшенные шайбы и победа «Локомотива» 2:0.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Что будет на этот раз? Мне кажется, что будет гораздо более результативный хоккей. СКА уже набрал очень хорошую форму, но в обороне действует не всегда надёжно.

«Локомотив» тоже в хорошей форме, свои шайбы команда забрасывает. Думаю, можно просто взять тотал больше 4.5. Жду результативный хоккей», — приводит слова Габдрафикова «РБ Спорт».

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