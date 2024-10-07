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«Локомотив» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Ярославле

«Локомотив» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Ярославле
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 2.10.

«Локомотив» не проигрывает уже три недели, однако сегодня серия из пяти побед, думаю, прервётся. Фирменная черта СКА – после болезненной неудачи команда встряхивается и проводит следующую встречу на максималке. Питерцы должны превзойти хозяев и в скоростях, и в желании выиграть. Ярославль – тоже не машина, без мини-спадов не обойтись. Судя по нулевой ничьей в основное время с «Автомобилистом» и натужной победе над «Авангардом», команда Никитина уже не в лучших кондициях.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Локомотив
Ярославль
Не начался
СКА
Санкт-Петербург
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Не сомневаюсь в том, что зрители увидят больше пяти голов в этом матче. «Локомотиву» не удастся засушить игру, а у невских армейцев в атаке запредельный уровень мастерства», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».

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