«Локомотив» — СКА: ставка Анатолия Емелина на матч КХЛ в Ярославле

Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Локомотив» – СКА.

Ставка: ТБ 5 за 2.10.

«Локомотив» не проигрывает уже три недели, однако сегодня серия из пяти побед, думаю, прервётся. Фирменная черта СКА – после болезненной неудачи команда встряхивается и проводит следующую встречу на максималке. Питерцы должны превзойти хозяев и в скоростях, и в желании выиграть. Ярославль – тоже не машина, без мини-спадов не обойтись. Судя по нулевой ничьей в основное время с «Автомобилистом» и натужной победе над «Авангардом», команда Никитина уже не в лучших кондициях.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

Не сомневаюсь в том, что зрители увидят больше пяти голов в этом матче. «Локомотиву» не удастся засушить игру, а у невских армейцев в атаке запредельный уровень мастерства», — приводит слова Емелина «ВсёПроСпорт».