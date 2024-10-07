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«Торпедо» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 7 октября

«Торпедо» — «Куньлунь»: ставка Анатолия Емелина на игру КХЛ 7 октября
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Советский и российский хоккеист, мастер спорта международного класса, тренер Анатолий Емелин предложил ставку на матч КХЛ «Торпедо» – «Куньлунь».

Ставка: победа «Торпедо» за 1.50.

«Это должен быть самый зрелищный матч дня. Ставьте на шесть заброшенных шайб или больше. Хозяева всегда играют в открытый хоккей, гости много пропускали даже во время суперудачного выезда в Питер и Уфу. Да и вратари обеих команд могут начать чудить в любой момент.

Фонбет Чемпионат КХЛ
07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК
Торпедо
Нижний Новгород
Не начался
Куньлунь Ред Стар
Пекин
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

А выиграет «Торпедо». После выезда на Дальний Восток команда Ларионова отдыхала целую неделю. Тогда как мытищинские китайцы на этом отрезке успели встретиться со СКА, «Салаватом» и «Витязем». Уже в четверг в Балашихе было видно, что две сенсационные победы отняли у «Куньлуня» много сил. Плюс к тому нижегородцы вот уже три недели не проигрывают равным по классу. Должны взять верх и сейчас», — приводит слова Емелина «ВсеПроСпорт».

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