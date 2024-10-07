«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Павла Лысенкова на матч КХЛ в Казани

Журналист Павел Лысенков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» за 1.77.

«Сибирь» выдала очень мощный отрезок из шести побед, но старт был завален. Мы все поняли, насколько крутая может быть нынешняя «Сибирь»… Однако после удачной серии снова начались поражения. Нельзя сказать, что «Сибирь» подсела, но кураж явно закончился. Команда снова стала середняком, который может обыграть кого угодно.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

«Ак Барс» после большой перестройки собрал новое первое звено. Казанцы стали такой силой, что их можно назвать главной командой Востока. Яшкин набирает очки в каждом матче, Петан — один из лучших легионеров. «Ак Барс» играет очень солидно и вполне может выдать матч, где много голов. Казанцы стали командой, которая не вымучивает победы, а мощно играет в атаке и забирает своё.

По этой игре я вижу, что можно зайти с тотала больше 5 шайб, к примеру. Можно зайти с победы «Ак Барса», который, несмотря на всю крутость соперника, дома явно выглядит сильнее. Если вы любите риск, то две ставки можно объединить и взять победу «Ак Барса» при ТБ 4.5», — приводит слова Лысенкова «РБ Спорт».