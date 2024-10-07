«Торпедо» — «Куньлунь»: ставки и коэффициенты на матч КХЛ в Нижнем Новгороде

Сегодня, 7 октября, состоится матч регулярного чемпионата КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь». Начало игры — в 19:30 мск. Букмекеры уже дали прогноз: они считают фаворитами хозяев. Поставить на победу нижегородцев в основное время можно с коэффициентом 1.51. Шансы «драконов» эксперты оценили в 5.30.

Букмекеры полагают, что матч «Торпедо» — «Куньлунь» будет результативным: тотал больше 4.5 шайбы идёт за 1.70, а тотал меньше 4.5 шайбы — за 2.15. Ничья по итогам 60 минут доступна за 4.90. Заключить пари на то, что будут послематчевые буллиты, можно в букмекерских конторах с коэффициентом 9.90.

После четырёх досадных поражений подряд во встречах с сильными соперниками нижегородцы получили возможность отдышаться. Календарь стал проще, дела пошли на поправку. Команда поднялась в верхнюю часть турнирной таблицы Западной конференции, одержав четыре победы кряду.

После поражения в последней очной встрече «драконы» победили СКА (5:4) и «Салават Юлаев» (5:2), но крупно проиграли «Витязю» (2:7). Клуб расположился на предпоследнем месте в турнирной таблице Западной конференции.