«Локомотив» — СКА: какие прогнозы на матч КХЛ 7 октября, кто фаворит

7 октября в матче регулярного чемпионата КХЛ «Локомотив» будет играть со СКА на «Арене-2000-Локомотив». Начало – в 19:30 мск.

Букмекерские конторы отдают предпочтение ярославцам. Поставить на победу железнодорожников в основное время можно с коэффициентом 2.35. Шансы петербуржцев оценили в 2.70. Вероятность ничьей идёт с коэффициентом 4.15.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:30 МСК Локомотив Ярославль Не начался СКА Санкт-Петербург Кто победит в основное время? П1 X П2

По мнению экспертов, встреча не получится результативной. Поставить на тотал больше 5.5 шайбы можно за 2.40, а тотал меньше 5.5 шайбы оценён в 1.53. Ставки на «обе забросят больше 1.5 шайбы» принимают с коэффициентом 1.80.

Подопечные Игоря Никитина проиграли всего два матча в этом сезоне. Уступили «Нефтехимику» (0:1) и «Салавату Юлаеву» (2:3 ОТ). Последние пять встреч «Локомотив» выиграл – у «Северстали» (4:1), «Авангарда» (3:2 и 5:3), «Сочи» (3:1), «Автомобилиста» (1:0 ОТ). В минувшей игре с омичами ярославцы совершили камбэк, отыгравшись с 1:3. Четыре шайбы были заброшены железнодорожниками в третьем периоде.

Старт регулярки выдался непростым для СКА, но со временем игра наладилась. Петербуржцы одержали шесть побед в последних восьми матчах. Но эти поражения пришлись на минувшие три встречи.