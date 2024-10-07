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Прогноз на победителя Атлантического дивизиона НХЛ-2024/2025

Прогноз на победителя Атлантического дивизиона НХЛ-2024/2025
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Автор «Чемпионата» Михаил Коробов сделал прогноз на победителя Атлантического дивизиона НХЛ в сезоне-2024/2025

Ставка: «Флорида» выиграет Атлантический дивизион за 3.30.

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Чемпион подготовился к новому сезону хорошо. Сергей Бобровский, Сэм Райнхарт, Александр Барков и Мэттью Ткачук идут на новый заход за трофеями. «Пантерз» расстались с Брэндоном Монтуром, но ему на замену был приобретён Нейт Шмидт. Работу клуба на трансферном рынке можно оценить как хорошую.

У «Флориды» есть отличные шансы защитить звание победителя Атлантического дивизиона. Команда очень хорошо укомплектована, ей нужно минимум времени на адаптацию к переменам, заметных уязвимых мест нет. Хотя многое будет зависеть от тонуса Сергея Бобровского.

Пока поводов усомниться в российском голкипере нет. 36-летний вратарь много тренируется и всегда выступает с отменной самоотдачей. Всё остальное — дело техники. Поставить на победу «Флориды» в Атлантическом дивизионе можно с коэффициентом 3.30.

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