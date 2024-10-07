«Торпедо» — «Куньлунь»: прогноз Артура Хайруллина на матч регулярного чемпионата КХЛ

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Торпедо» — «Куньлунь».

Ставка: победа «Торпедо» с форой (-1.5) за 1.75.

«Неудачный старт «Торпедо» смогло исправить на выезде, выиграв все четыре матча. Команда Игоря Ларионова в гостевой серии забросила аж 25 шайб, а в двух последних встречах с «Амуром» (7:2) и «Барысом» (10:1) отличилась 17 раз. Теперь нижегородцы должны развить успех дома, вот только пауза между матчами составила семь дней — не потеряет ли «Торпедо» игровой тонус?

Матчи с участием «Куньлуня» обычно получаются результативными — в среднем за игру забивается больше шести голов. Главному тренеру Михаилу Кравцу явно что-то нужно делать с обороной: китайская команда пропускает почти по четыре гола за встречу. В атаке ярко проявляет себя Наиль Якупов, который забросил уже семь шайб за 12 проведённых матчей. Но пока этого мало, чтобы подняться высоко в турнирной таблице, — «Куньлунь» обосновался на 10-й строчке, при этом у идущего следом «Сочи» столько же очков.

Кажется, неудачи «Торпедо» в прошлом — Ларионов вернул команде так импонировавший всей хоккейной публике атакующий хоккей, при этом и в обороне нижегородцы действуют без особых провалов. «Куньлунь» же пока играет крайне нестабильно, чередуя удачные встречи с откровенно провальными. Так что ставлю на победу «Торпедо» в матче с форой (-1.5)», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».