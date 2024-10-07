«Лада» — «Адмирал»: прогноз Артура Хайруллина на матч КХЛ в Тольятти

Журналист Артур Хайруллин дал прогноз на матч КХЛ «Лада» — «Адмирал».

Ставка: ТМ 4.5 за 2.15.

«Первый матч этих команд в Тольятти, который состоялся 6 октября, было откровенно тяжело смотреть — за 65 минут «Лада» и «Адмирал» не забросили ни одной шайбы. Вратари команд Владислав Подъяпольский и Андрей Мишуров отразили за основное время и овертайм по 37 бросков — обоих по праву можно назвать главными героями встречи. Не хотели оба пропускать и в серии буллитов — по шесть раз они отразили попытки соперников. Но седьмая оказалась роковой для Мишурова — форвард «Лады» Иван Романов реализовал свою попытку. А вот Подъяпольский отразил бросок Павла Шэна и принёс победу тольяттинцам.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 18:00 МСК Лада Тольятти Не начался Адмирал Владивосток Кто победит в основное время? П1 X П2

Проблемы «Лады» в атаке очевидны: на счету лучшего бомбардира команды Никиты Попугаева — всего 6 (4+2) очков. Ставка на оборонительный хоккей от Олега Браташа вполне оправданна: ярких нападающих в команде не так много. У «Адмирала» ситуация примерно такая же, но Леонид Тамбиев пытается видоизменить игру команды в сторону более атакующей. Пока получается неплохо: «Адмирал» забивает в среднем по три гола за игру. Вот только против «Лады» проявить себя в атаке приморцам будет непросто.

Ставлю на то, что и повторный матч команд будет не слишком результативным. Хочется надеяться, что нулевой ничьей всё же не будет, мой выбор — тотал меньше 4.5», — приводит слова Хайруллина «Ставка ТВ».