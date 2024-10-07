«Ак Барс» — «Сибирь»: прогноз Романа Габдрафикова на встречу КХЛ 7 октября

Блогер Роман Габдрафиков дал прогноз на матч КХЛ «Ак Барс» — «Сибирь».

Ставка: победа «Ак Барса» и ТБ 5.5 за 3.45.

«Новосибирская «Сибирь» продолжает своё турне по грандам Восточной конференции — после матчей в Омске и Екатеринбурге команда Вадима Епанчинцева прибыла в столицу Татарстана, город Казань. Пока выезд проходит с переменным успехом: в Омске провели качественный матч, но проиграли из-за одной ошибки в концовке встречи, а в Екатеринбурге, наоборот, выиграли всухую с отрывом в четыре шайбы.

Фонбет Чемпионат КХЛ Фонбет Чемпионат КХЛ 07 октября 2024, понедельник. 19:00 МСК Ак Барс Казань Не начался Сибирь Новосибирская область Кто победит в основное время? П1 X П2

Казанцы же, напротив, впервые за долгое время проиграли. На прошлой неделе у них было всего два матча и оба с «Амуром»: первый выиграли по буллитам (3:2 Б), а во втором уступили в основное время 1:2. При этом содержание и качество не пропали, скорее, просто так сложились обстоятельства, этот второй матч с хабаровчанами вполне мог пойти по-другому сценарию, где-то шайба прокатывалась по ленточке ворот, где-то феноменально сыграл Игорь Бобков, совершивший в той игре 37 спасений.

У букмекеров коэффициент на победу «Ак Барса» в основное время как-то уж слишком сильно занижен. Я видел около 1.66. Ну это никуда не годится, давать такой прогноз — это риск, который ещё толком не окупится. Возьму самый большой коэффициент в этом месяце — победа «Ак Барса» и общий тотал голов больше 5.5 с коэффициентом 3.45. Верю, что Анвар Рафаилович после досадного поражения захочет выиграть, к тому же для Гатиятулина этот матч тоже с особым сюжетом, всё-таки этим летом он мог оказаться в Новосибирске и, по словам некоторых людей, уже дал согласие самому губернатору. Сам он потом это отрицал, но сути дела это не меняет, как в том анекдоте. Рояль-то нашли, а осадочек остался», — приводит слова Габдрафикова «Ставка ТВ».