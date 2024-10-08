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«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.50.

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Непростым получается этот сезон для нижнекамского клуба. Недавно прервалась шестиматчевая серия поражений команды Олега Леонтьева. Хотя поводов для гордости не так уж много, ведь обыграть «волкам» удалось «Ладу» (3:2 Б) и «Амур» (4:1). Однако радует домашняя форма «Нефтехимика» — пять встреч и четыре победы.

У «Амура» есть хороший шанс взять быстрый реванш. У него это неплохо получается. До приезда в Нижнекамск «тигры» гостили у «Ак Барса». Первую встречу проиграли по буллитам, а во второй победили – 2:1. Поэтому «Нефтехимик» не должен допускать недооценки.

Вряд ли этот матч получится результативным. Когда хабаровчане вгрызаются в результат, встречи получаются вязкими и сложными. Ни в одном из пяти домашних матчей «Нефтехимика» в этом сезоне не забивалось больше пяти голов, и только в одной из семи встреч «Амура» на выезде количество шайб перевалило за пять. Поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.50.

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