«Нефтехимик» — «Амур»: прогноз «Чемпионата»

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Нефтехимик» — «Амур».

Ставка: тотал меньше 5.5 гола за 1.50.

Непростым получается этот сезон для нижнекамского клуба. Недавно прервалась шестиматчевая серия поражений команды Олега Леонтьева. Хотя поводов для гордости не так уж много, ведь обыграть «волкам» удалось «Ладу» (3:2 Б) и «Амур» (4:1). Однако радует домашняя форма «Нефтехимика» — пять встреч и четыре победы.

У «Амура» есть хороший шанс взять быстрый реванш. У него это неплохо получается. До приезда в Нижнекамск «тигры» гостили у «Ак Барса». Первую встречу проиграли по буллитам, а во второй победили – 2:1. Поэтому «Нефтехимик» не должен допускать недооценки.

Вряд ли этот матч получится результативным. Когда хабаровчане вгрызаются в результат, встречи получаются вязкими и сложными. Ни в одном из пяти домашних матчей «Нефтехимика» в этом сезоне не забивалось больше пяти голов, и только в одной из семи встреч «Амура» на выезде количество шайб перевалило за пять. Поставим на тотал меньше 5.5 шайбы за 1.50.