«Северсталь» — «Динамо» Минск: прогноз на матч КХЛ

Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Северсталь» — «Динамо» Минск.

Ставка: «Северсталь» победит за 2.30.

У команды Андрея Козырева отсутствует стабильность, но она то и дело демонстрирует красивый хоккей. Взять хотя бы последний матч со СКА, который «рыси» выиграли со счётом 4:3. Встреча проходила на домашнем стадионе. До этого на своём льду поочерёдно череповчане обыграли ЦСКА (4:2), «Металлург» (5:2) и «Торпедо» (5:4).

Минское «Динамо» проиграло последние два матча – СКА (0:3) и «Сочи» (2:3). Большие надежды «зубры» возлагали на Вадима Шипачёва, а букмекеры перед стартом сезона даже называли его чуть ли не главным претендентом на звание лучшего бомбардира. Но по итогу в 10 играх он отдал два голевых паса. Тренер остался недоволен и исключил его из заявки на встречу с сочинцами.

Что будет дальше, пока непонятно. Однако ясно одно – «Северсталь» дома должна обыгрывать минское «Динамо». Поставить на этот исход можно за 2.20. На домашней арене «рыси» показывают классный хоккей и обыграли ряд лидеров.