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«Сочи» — «Витязь»: прогноз «Чемпионата»

«Сочи» — «Витязь»: прогноз «Чемпионата»
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Автор «Чемпионата» Максим Ермаков дал прогноз на матч КХЛ «Сочи» — «Витязь».

Ставка: тотал больше 4.5 гола за 1.50.

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После ужасной игры с момента старта сезона «Сочи» как-то неожиданно прибавил. «Леопарды» одержали три победы подряд – над «Северсталью» (1:0), «Адмиралом» (5:0) и минским «Динамо» (3:2). Два «сухаря» за это время – круто! Причём в игре с «зубрами» сочинцы нанесли всего 13 бросков, но реализовали три из них.

У «Витязя» дела не сильно лучше, чем у «Сочи». «Богатыри» проиграли последнюю встречу московскому «Динамо» (0:3). Хотя до этого матча немного развлеклись, обыграв «Барыс» (2:0) и крупно победив «Куньлунь» (7:2).

Матч будет непредсказуемым, но, скорее всего, результативным. Последние две очные встречи «Сочи» и «Витязя» заканчивались минимум семью голами. Однако мы будем скромнее и поставим на тотал больше 4.5 шайбы за 1.50. Когда встречаются две слабые и мотивированные команды, защита отходит на второй план.

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