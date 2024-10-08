«Флорида» — «Бостон»: прогноз на матч НХЛ

Автор «Чемпионата» Михаил Коробов дал прогноз на матч «Флорида» — «Бостон».

Ставка: «Флорида» победит за 2.06.

Победа в Кубке Стэнли не должна расслабить Бобровского и других хоккеистов «Пантерз». У Пола Мориса строжайшая дисциплина. Тренер поставил команде игру экстра-класса — в доминирующем стиле с уклоном в атаку. Как говорится, лучшая защита — это нападение.

Шансы «Бостона» на трофеи после межсезонья не сказать что увеличились. Ушёл голкипер «мишек» Линус Улльмарк. Усложнило ситуацию поведение Джереми Свеймана. Не проведший в статусе первого номера ещё ни одного сезона вратарь смог вытрясти отличный для себя контракт.

Как итог: «Бостон» больше потерял, нежели приобрёл. Помимо Улльмарка, он расстался с восемью хоккеистами, среди которых Джейк Дебраск и Джеймс ван Римсдайк. Хорошо хоть, что получилось укрепить оборону Никитой Задоровым, а нападение — Элиасом Линдхольмом.

Задорову нужно время на адаптацию в новом клубе. Защитнику необходимо прибавлять и выходить на привычный уровень. В предстоящем матче болельщики вправе ожидать от него качественного выступления, однако избежать поражения «Брюинз» всё же вряд ли удастся.

Заключить пари на победу «Флориды» в основное время можно в букмекерских конторах с коэффициентом 2.06. «Пантерз» продуктивнее готовились. Они проиграли только в трёх из восьми предсезонных матчей. В двух из них команда много пропустила, но Бобровский и другие лидеры клуба в этих встречах участия не принимали.

На предстоящий матч Пол Морис наверняка настроит подопечных хорошенько. Во-первых, в соперниках прямой конкурент. Во-вторых, встреча станет для команды первой домашней в качестве чемпиона НХЛ. Болельщики обеспечат «Пантерз» качественную поддержку.